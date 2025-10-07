Açık 12.2ºC Ankara
AA 07.10.2025 00:35

Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e çıktı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde, kaçak kat çıkılmaya başlanan yatılı okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 63'e yükseldi.

Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e çıktı
[Fotograf: AA]

Antara News'ün haberine göre, eyaletin Sidoarjo kasabasında izinsiz şekilde iki yeni kat yapılmaya başlanan yatılı okul binasının 29 Eylül'de çökmesinin ardından enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansından (BASARNAS) yapılan açıklamada, olayın ardından tahliye edilen 167 kişiden 63'ünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin 10 kişinin enkazda olabileceğini değerlendirdiği kaydedildi.

Yetkililer, binanın, izinsiz şekilde inşasına başlanan iki yeni kat için dökülen betonu taşıyamayarak yıkıldığı bilgisini paylaşarak okul binasının çökmesinin ardından sadece bir öğrencinin yara almadan kurtulduğunu aktardı.

Arama kurtarma çalışmalarına 400'den fazla personel katılırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Okul yönetimi henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

