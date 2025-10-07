Çok Bulutlu 16ºC Ankara
Dünya
AA 07.10.2025 06:37

Suriye güvenlik güçleri ile SDG arasında Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı

Suriye’nin Halep ilinde, güvenlik güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yaşanan çatışmalara ilişkin ateşkes anlaşmasına varıldığı bildirildi.



Suriye’nin resmi haber kanalı El-İhbariyye’ye konuşan bir yetkili, SDG ile yaşanan çatışmaların ardından ateşkesin sağlandığını ve anlaşmanın yürürlüğe girdiğini belirtti.

Öte yandan, Halep Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 Ekim itibarıyla şehir genelindeki tüm eğitim ve kamu kurumlarında faaliyetlere ara verildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba da Suriye’nin resmi devlet kanalına yaptığı açıklamada, PKK/YPG’nin saldırıları sonucunda 25 sivilin yaralandığını söyledi.

Çatışmalarda bir basın mensubunun hafif yaralandığı bilgisi aktarıldı.

Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallerindeki çatışmalar

Çatışmalar, sabah saatlerinde PKK/YPG’nin Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerine konuşlandırdığı keskin nişancıların, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin kontrol noktalarını hedef almasıyla başlamıştı.

Akşam saatlerine kadar yoğunlaşan çatışmalarda örgüt, iki mahalleye bitişik yerleşim alanlarını havan ve top atışlarıyla hedef almış, onlarca ailenin yerinden edilmesine neden olmuştu.

PKK/YPG Suriye
Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e çıktı
