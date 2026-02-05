Çok Bulutlu 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.02.2026 13:39

10 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, fırtına ve kar bekleniyor

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak, fırtına ve kar yağışı beklenen 10 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

10 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, fırtına ve kar bekleniyor

İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda 10 ilin "sarı" kodla işaretlendiği Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, bugün İzmir, Manisa, Aydın ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı, Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli, kıyı ilçelerde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Burdur ve Isparta'nın güney ilçeleri ile Antalya çevrelerinde cuma günü gece saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor."

ETİKETLER
Fırtına İçişleri Bakanlığı Kar Yağışı Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
180 sortide 780 hayat kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:36
Merkez Bankası toplam rezervleri rekor kırdı
14:35
TPAO ile Chevron arasında doğal gaz ve enerji alanlarında mutabakat zaptı imzalandı
14:22
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor
14:18
Sıfır Atık Vakfı tarafından "Sürdürülebilir Ulaşım Ofisi" kurulacak
13:53
Depremin tanıkları: Sağlıkçılar unutamadıkları anları anlattı
13:44
Kültür ve sanatta Cumhuriyet tarihi rekoru
ABD, Meksika sınırındaki ikinci sınır duvarının inşaatına devam ediyor
ABD, Meksika sınırındaki ikinci sınır duvarının inşaatına devam ediyor
FOTO FOKUS
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 123 gözaltı
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 123 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ