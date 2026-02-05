Çok Bulutlu 9.9ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 05.02.2026 14:21

TPAO ile Chevron arasında doğal gaz ve enerji alanlarında mutabakat zaptı imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da milli petrol şirketi Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Chevron arasında petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri ile enerji alanlarında olası iş birliklerini değerlendirmek üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandığını açıkladı.

TPAO ile Chevron arasında doğal gaz ve enerji alanlarında mutabakat zaptı imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mutabakat zaptı ile hem Türkiye’de hem de uluslararası ölçekte ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bayraktar uluslararası ortaklıklara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gabar ve Karadeniz’deki çalışmalarımızı yurt dışı hamlelerimizle destekleyerek, TPAO’yu 1 milyon varil üretim kapasitesine sahip küresel bir şirkete dönüştürme vizyonumuza da katkı sağlayacağız. Yakın zamanda yeni anlaşmalarla farklı uluslararası ortaklıklara da imza atacak, hayata geçirdiğimiz somut projeleri milletimizle paylaşacağız."

Alparslan Bayraktar Doğal gaz Enerji
