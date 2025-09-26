Parçalı Bulutlu 21.8ºC Ankara
Dünya
AA 26.09.2025 16:15

Katil Netanyahu BM kürsüsünde protesto edildi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda, soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuşmasına başlarken birçok ülke temsilcisi salonu terk etti. Netanyahu boş salona konuşurken, dışarıda da Filistin'e destek protestoları yapıldı.

[Fotograf: AA]
[Fotograf: AA]

Soykırımcı Netanyahu, BM Genel Kurulu’nda boş bir salona hitap etti. Çok sayıda delege salonu terk etti.

Katil Netanyahu, İsrail’in Hamas’a karşı savaşını sürdüreceğini söyledi.

Gazze’de sivillerin ayrılması için bildiriler attıklarını, ancak Hamas’ın buna engel olduğunu öne sürdü.

Katil Netanyahu, “7 Ekim sonrası İsrail’e verilen destek buharlaştı. Birçok lider aşırı İslamcıların baskısına boyun eğdi. Onlara sesleniyorum: İsrail’i desteklemelisiniz.” ifadesini kullandı.

Almanlarla görüşmelerinde, İsrail’in “kimsenin yapmak istemediği kirli işleri yaptığı” yönünde ifadeler duyduğunu aktardı.

Ayrıntılar geliyor..

Birleşmiş Milletler Netanyahu
Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında protesto edildi
Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında protesto edildi
