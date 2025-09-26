Parçalı Bulutlu 22.6ºC Ankara
Dünya
AA 26.09.2025 14:29

Gazze'de yeni zulüm: Soykırımcı Netanyahu'nun BM’deki konuşması hoparlörle dinletilecek

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri büyük bir insanlık felaketine yol açtığı ve soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde, eli kanlı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma hoparlörlerle Filistinlilere dinletilecek.

Gazze'de yeni zulüm: Soykırımcı Netanyahu'nun BM’deki konuşması hoparlörle dinletilecek

Soykırımın suç ortağı İsrail basınına yansıyan haberlere göre; İsrail Başbakanlık Ofisi, katil İsrail ordusundan Gazze Şeridi'ne hoparlörler kurulmasını istedi.

Soykırım ordusu ve Başbakanlık Ofisi'nin konuya ilişkin soruları yanıtlamayı reddettiği belirtilen haberde, eli kanlı Netanyahu'nun BM'deki konuşmasının Gazze'deki Filistinlilere çeşitli noktalara kurulacak hoparlörlerden dinletileceği kaydedildi.

Gazze'deki kara unsurlarının Filistinlilerin yaşadığı bölgelerin uzağında konuşlandırıldığına fakat hoparlörleri kurmak için bu bölgelere yaklaşmak zorunda kalacaklarına işaret edildi.

Soykırımcı Netanyahu'nun bugün TSİ 16:00'da BM Genel Kurulu'nda konuşması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler İsrail'in Gazze Soykırımı Netanyahu
