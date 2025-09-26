Parçalı Bulutlu 22.7ºC Ankara
Dünya
AA 26.09.2025 13:35

Katil İsrail aralarında yardım bekleyenlerin de olduğu 24 Filistinliyi daha katletti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği son saldırılarda aralarında insani yardım bekleyenlerin de bulunduğu 24 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail aralarında yardım bekleyenlerin de olduğu 24 Filistinliyi daha katletti

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney kesimlerinde sivil noktaları ve sözde insani yardım dağıtım merkezlerini hedef aldı.

İsrail ordusu gece boyunca Gazze Şeridi'nin kuzeyini yoğun bombardımana tuttu. Saldırılarda çok sayıda bina yerle bir oldu.

Kuzeydeki Gazze kentinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti.

- Gazze Şeridi'nin orta ve güneyinde yardım bekleyenler vuruldu

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde insani yardım bekleyenlere ateş açıldı, 10 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta da yardım bekleyen 1 Filistinli İsrail saldırısında öldürüldü.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki saldırısında da 1 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki hastaneler cenazelerle doldu

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, sabah saatlerinden bu yana Avde Hastanesi'ne 10, Şifa Hastanesi'ne 8, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 4 ve Nasır Hastanesi'ne 2 kişinin cansız bedeni ulaştırıldı.

Söz konusu hastanelere çok sayıda yaralı da getirildi. 

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
