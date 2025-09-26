Erdoğan-Trump zirvesi dünya basınında manşetlere taşındı

İki liderin başta ikili ilişkiler, savunma işbirliği ve bölgesel gelişmeler olmak üzere birçok kritik başlığı ele aldığı görüşmeye ilişkin haberler, dünya basını tarafından manşetlere taşındı.

Associated Press (AP), haberi "ABD, NATO müttefiki Türkiye'ye F-35 satış yasağını kaldırmayı değerlendirirken Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladı" başlığıyla verdi.

Washington'un Ankara'ya uyguladığı F-35 satışına yönelik kısıtlamayı yakında kaldırabileceği sinyalini verdiği belirtilen haberde, Trump'ın Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesine verdiği destek nedeniyle Erdoğan'ın takdiri hak ettiğini söylemesine vurgu yapıldı.

Rusya

Rus medyası da Erdoğan’ın Trump ile görüşmesine geniş yer ayırarak, her iki liderin de açıklamalarını haberleştirdi.

TASS haber ajansı, "Erdoğan, bölgesel meselelerin çözümü için Trump ile ortak girişimlerde bulunacaklarını umuyor" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan’ın, sorunların çözümünde diplomasinin etkili olduğunu vurguladığını belirtti.

RIA haber ajansı ise görüşmeyi "ABD Başkanı Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'yla ilgili barış sürecini ele aldı" başlığıyla haberleştirdi. Görüşmenin 2 saatten fazla sürdüğüne dikkatİ çekilen haberde, Trump’ın "Türk liderin Ukrayna'daki krizin çözümünde önemli rol oynayabileceği" yönündeki açıklamasına yer verildi.

İzvestiya gazetesinin haberinde de Erdoğan-Trump görüşmesinde Ukrayna meselesinin önemli konulardan bir olduğuna işaret edilerek, "Ankara, hem Kiev hem de Moskova ile doğrudan temasları sürdürmeyi başardı." ifadesine yer verildi.

Katar

Katar merkezli El Cezire televizyonu, Erdoğan'ın 2019'dan bu yana ilk kez Beyaz Saray'da ağırlandığına dikkati çekerek iki liderin görüşmede savunma sanayisi, ticaret ve küresel çatışmalar gibi konulara odaklandığını belirtti.

Haberde, Trump'ın Erdoğan için "Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da ve tüm dünyada çok saygı görüyor." ve "Kendisini Beyaz Saray'da ağırlamak bizim için bir onurdur." dediğine yer verildi.

Görüşmede, Gazze ve Ukrayna gibi küresel sorunların da ele alındığı belirtilen haberde, Trump'ın "Bence Suriye'den sorumlu olan kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır, Suriye'yi eski liderinden kurtarmayı başaran kişidir." ifadesi de yer aldı.

Hindistan

India Today gazetesi haberi "Trump, Beyaz Saray'da Erdoğan ile görüştü, Türkiye'ye F-35 satış yasağını kaldırmayı düşünüyor" başlığıyla verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin ele alındığı haberde, "Erdoğan'ın yaklaşık altı yıl sonra Beyaz Saray'a yaptığı ilk ziyaretin dostane bir karşılama ile başladığı" ifade edildi.

Haberde, Trump'ın Erdoğan'ı "çok sert bir adam" olarak nitelendirdiği ve dostluklarının devam ettiğini vurguladığı aktarıldı.

Trump'ın Türkiye'ye Rusya'dan petrol alımını durdurması çağrısında bulunduğu ifade edilen haberde, Erdoğan ile görüşmelerin iyi gitmesi halinde Washington'un Ankara'ya uyguladığı yaptırımları kaldırabileceğini açıkladığı belirtildi.

The Times of India gazetesinin haberinde ise, Trump'ın, Beyaz Saray’da ağırladığı Erdoğan'a Rusya'dan petrol alımını sonlandırması çağrısında bulunması odak noktası oldu.

Haberde, Trump'ın, Biden yönetiminin Türkiye'ye Patriot füzeleri satmama yönündeki kararının "geri alınıp alınmayacağı" sorusuna, "Bunu görüşeceğiz" yanıtını verdiği aktarıldı.

Hindistan'ın NDTV kanalı da "Türk Cumhurbaşkanı, Beyaz Saray’da Trump ile görüşecek, F-35 savaş uçakları için anlaşma arayacak" başlığını attı.

Japonya

Japan Times, Trump'ın yaklaşık 6 yıl aradan sonra Beyaz Saray'da yeniden bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oldukça samimi bir şekilde karşıladığını aktardı.

Haberde, Trump ile Erdoğan arasındaki dostane bağların, hem yaptırımların kaldırılması hem de savunma sanayisi alanında işbirliğinin artırılması için fırsat oluşturmasının beklendiği ifade edildi.

ABD'nin ürettiği F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışının da ele alındığı haberde, Trump'ın "Bence istediği alımları gerçekleştirmede başarılı olacak." dediği aktarıldı.

Japonya merkezli Japan Today haber sitesi de, "Erdoğan ile görüşen Trump, Türkiye'ye uygulanan yaptırımları kaldırabileceğini ima etti ve Rus petrolü konusunda baskı yaptı" başlığını kullandı.

Trump'ın Erdoğan'la dostluğunun eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde dahi devam ettiği belirtilen haberde, Trump'ın Türkiye'ye yönelik uygulanan yaptırımları "çok yakında" kaldırabileceği mesajı verdiği vurgulandı.

İngiltere

İngiliz yayın kurumu BBC, Trump'ın, Erdogan’ın 6 yıl sonraki ilk Beyaz Saray ziyaretini ”harika” sözleriyle nitelemesini öne çıkardı. Haberde, bu ziyaretin, Suriye nedeniyle iki ülke arasında siyasi ayrışmanın yaşandığı 2019’daki ziyarete göre daha az gergin bir atmosferde yapıldığı belirtildi. Trump'ın Erdoğan’a Rusya’dan petrol alımını durdurmasını istediği belirtilen haberde, Trump'ın bu şekilde Rusya’ya baskıyı artırabileceğini düşündüğü ifade edildi.

Haberde Trump'ın Putin ve Zelenski üzerinde Erdoğan'ın etkisine değindiği ve F-35 konusunda da Erdoğan'ı işaret ederek “İstediklerini almak konusunda başarılı olacaktır.” dediği aktarıldı.

The Guardian ise "Görevde değilken bile Erdoğan’la dostluğunu sürdürdüğünü kaydeden Trump, Türkiye’nin güçlü bir ordusu olduğuna işaret etti. Türk ordusunun bazı ABD ürünlerini kullandığını anlatan Trump, ikili görüşmede de F-35 konusu gibi bazı askeri konuları ele alacaklarını ifade etti." ifadelerine yer verdi.

Telegraph, “Erdoğan’ın Trump’la F-35 için anlaşması İsrail için tehlike oluşturuyor” başlığı kullanıldı. Haberde Trump ve Erdoğan arasındaki savaş uçağı anlaşmasının Orta Doğu'daki güç dengesini bozabileceği ve Tel Aviv'in güvenliğini riske atabileceği yorumu yapıldı. Haberde Trump’ın F35 satışını yapmak istediğinde Kongre’de bir muhalefetle karşılaşabileceği belirtildi.

Fransa

Fransız France 24 kanalının “Yaptırımları kaldırmaya hazır olan Trump, Türkiye’den Rus petrolü alımını durdurmasını istedi” başlıklı haberinde, Trump’ın dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırladığı sırada Türk savunma sanayisine yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Haberde, Trump’ın ayrıca Türkiye’nin Rusya’dan petrol alımını durdurmasını istediği belirtilirken, ABD Başkanı’nın görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Uzun süredir dostuz” dediği kaydedildi.

Fransız BFMTV kanalı ise Trump'ın ABD'de 2020 başkanlık seçimleriyle ilgili açıklamaları yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki “Sert bir adam. Son derece inatçı bir adam. Genellikle inatçı kişileri sevmem ama onu hep sevdim.” şeklindeki yorumuna yer verdi.

Les Echos gazetesinin, “Beyaz Saray’da, Erdoğan ve Trump, Türkiye ve ABD arasındaki yakınlaşmayı pekiştiriyor” başlıklı haberinde, Erdoğan’ın Beyaz Saray’daki ziyaretinin iki ülke arasındaki yakınlaşmada yeni bir aşama oluşturabileceği vurgulandı.

Almanya

Frankfurter Allgemeine, "Beyaz Saray'da Saygı" başlığını kullanırken "Trump, Erdoğan'ı Rus petrolünü ithal etmeyi bırakmaya çağırsa da, iki başkan Washington'daki görüşmelerinde birbirlerine daha da yakınlaştı. Trump, Erdoğan hakkında şunları söyledi: Herkes ona saygı duyuyor." ifadelerine yer verdi.

N-TV kanalı "Trump, Erdoğan'a Türkiye yaptırımlarının olası bir şekilde sona erebileceğinin sinyalini verdi" başlığını kullandı.

Avusturya

Die Presse, görüşmeyi “Trump, Erdoğan'ı Rus enerjisinden vazgeçmeye zorluyor” başlığıyla sayfasına taşıdı. Haberde, ABD Başkanı Trump’ın, "Rusya Ukrayna'ya karşı savaşını sürdürdüğü sürece, Erdoğan'ın Rusya'dan petrol almasını istemiyorum.” ifadelerine yer verildi. Haberde, Gazze konusunda büyük görüş ayrılıkları olmasına rağmen, Trump’ın Oval Ofis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “övgü yağmuruna tuttuğu” belirtildi.

Kamu yayıncı kuruluşu ORF, “Trump, Erdoğan'a Rus enerjisinden vazgeçmesi için baskı yapıyor” başlığını kullandı. Haberde, “Gazze konusunda büyük farklılıklar olmasına rağmen, Trump şu anda Türk Cumhurbaşkanı'nı övgü yağmuruna tutuyor. Eleştirilerini ise Rusya ile ekonomik ilişkilerle sınırladı.” ifadelerine yer verildi.

Kurier gazetesinde Trump’ın, Erdoğan'ın "mükemmel çalışmalarını" övdüğü belirtildi.

Belçika

Belçika'nın Fransızca yayın yapan yüksek tirajlı gazetesi Le Soir'da yayınlanan bir analizde ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının hızlı kalkmasının Türkiye’ye avantaj sağlayabileceği ve AB ile NATO içindeki dengeleri etkileyebileceği vurgulandı. Haberde, Trump’ın bu yaklaşımının, Türkiye’nin dış politika hamleleri ve Rusya ile ilişkileri bağlamında da dikkatle izlenmesi gerektiği ifade edildi.

Bosna Hersek

Bosna Hersek'in en çok okunan haber portallarından "Klix", "Saygıyı gösteren bir hamle, iki saatten fazla süren görüşme" başlığını kullandı.

Ülkenin en çok okunan gazetesi "Dnevni Avaz"ın haber sitesi de "Trump, Erdoğan'a özel saygı gösterdi, ayrıca önemli bir anlaşma da imzalandı" başlığıyla toplantıda imzalanan anlaşmalara vurgu yaptı.

Sırbistan'da en çok okunan haber portallarından "Blic" ise Trump ve Erdoğan'ın toplantıdaki açıklamalarına yer verdiği haberinde, iki liderin ticaret, yatırım, savunma sanayi ve bölgesel konuları konuştuğunu yazdı.

Pakistan

Dawn gazetesi, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin haberinde "Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Rus petrolü alımını durdurmaya çağırdı" başlığını kullandı.

Haberde, Trump'ın Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sistemleri nedeniyle uygulanan yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu söylediği belirtildi.

Trump'ın uzun süredir Erdoğan'a yakın bir tutum sergilediğine dikkati çekilen haberde, ABD Başkanı’nın Erdoğan’ın hem Putin hem de Zelenski tarafından "saygı gören bir lider" olduğunu ve "isterse büyük bir etkiye sahip olabileceğini" dile getirdiği aktarıldı.

Haberde ayrıca Trump'ın Erdoğan için, "Bu adam son derece inatçı. Genellikle inatçı insanlardan hoşlanmam ama onu her zaman severim. O sert bir adam." ifadelerini kullandığına yer verildi.

Çin

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberinde, Erdoğan-Trump görüşmesi "Trump, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satış yasağını kaldırmayı değerlendirdiği sırada Erdoğan'ı ağırladı" başlığı ile ele alındı.

Trump ile Erdoğan'ın yaklaşık iki saat görüştüğü belirtilen haberde, Trump'ın "Onun bazı ihtiyaçları var, bizim de bazı ihtiyaçlarımız var ve bir sonuca varacağız. Günün sonunda öğreneceksiniz." ifadeleriyle iki ülkenin anlaşmaya varabileceği mesajını verdiği belirtildi.

Haberde, Trump'ın görüşmeyi "iyi" olarak nitelendirdiği aktarılırken Erdoğan'ın 2019'dan bu yana Beyaz Saray'ı ilk kez ziyaret ettiği kaydedildi.

Görüşmelerinin ardından Trump'ın Türkiye'nin Rusya'dan petrol alımını durduracağına inandığını belirttiği aktarılan haberde, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın görüşmeye ilişkin değerlendirmesine de yer verildi.

Haberde, Barrack'ın ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde Rusya ve F-35 programı dahil tüm önemli başlıkların, "çözüm yolları" ile birlikte ele alındığını ifade ettiği belirtildi.

Malezya ve Singapur

Malezya ve Singapur yerel basınında yer alan haberlerde ise, Trump'ın Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'nin Rusya'dan petrol alımını durduracağına inandığını belirttiği aktarıldı.

Trump'ın, bu adımın atılması halinde Washington'un Ankara'ya yönelik yaptırımları kaldırabileceğini ifade ettiği belirtilen haberlerde, ikili görüşme sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken ABD Başkanı'nın F-35'leri satmak için istekli göründüğü vurgulandı.