Ukrayna: Rusya'nın Odessa'da limana düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga, X hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir limana füze saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Füzelerin limandaki sivil bir gemiye isabet ettiğini aktaran Sibiga, saldırıda 5 kişinin öldüğü ve 9 kişinin de yaralandığını aktardı.

Sibiga mesajında, tüm devletlerin Rusya'nın saldırılarını kınamalarını ve küresel gıda güvenliğini sağlamak için harekete geçmelerini talep etti.

Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Kuleba da Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Panama bandıralı "Shui Spirit" adlı konteyner gemisinin Odessa'ya düzenlenen füze saldırısında zarar gördüğünü kaydetti.

Kuleba paylaşımında, "Bu, Rusya'nın son dört gün içerisinde saldırdığı üçüncü yabancı gemidir." bilgisini verdi.