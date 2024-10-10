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Dünya
Rheumatology 10.10.2024 07:45

Kahvenin kalp sağlığına bir faydası daha ortaya çıktı

Kafeinin, kan damarlarının yenilenmesine yardımcı olarak damar sağlığını iyileştirebileceği ortaya çıktı. İtalya'da lupus hastaları üzerinde yapılan bir araştırma, kafeinin, inflamatuar hastalık durumlarında kardiyovasküler riskleri yönetmeye yönelik potansiyel bir diyet yaklaşımı sunduğunu öne sürüyor.

Kahvenin kalp sağlığına bir faydası daha ortaya çıktı

Oxford Üniversitesi tarafından 9 Ekim'de Rheumatology dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, artan kafein tüketiminin kalp sağlığını iyileştirebileceğini gösteriyor.

Damar hastalıkları, kan damarlarının zarar görmesine yol açarak kalp krizi ve felç gibi ciddi sonuçlara neden oluyor.

Özellikle lupus ve romatoid artrit gibi inflamatuar romatizmal hastalıklardan muzdarip hastalarda bu risk daha da artıyor. Bu yüksek risk hem hastalıkların kendisinden hem de kortizon türevleri gibi tedavilerden kaynaklanıyor.

Diyetle damar sağlığını geliştirmek

Şimdiye kadar doktorların damar hastalıklarına karşı tavsiyeleri, inflamasyonu durdurmak, kortizon kullanımını azaltmak ve sigara içmemek, kolesterolü düşürmek, yüksek tansiyonu kontrol altına almak gibi geleneksel önerilerle sınırlıydı.

Ancak, Roma Sapienza Üniversitesi'nden araştırmacılar, hastaların kahve, çay ve kakao gibi içeceklerde bulunan kafeinin damar sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceğini öne sürüyor.

Bu çalışmada, kafeinin, kan damarlarını yenilemeye yardımcı olan endotel hücrelerinin yenilenmesine katkı sağladığı tespit edildi.

Kafeinin kardiyovasküler sağlıktaki rolü

Kafeinin vücut üzerindeki uyarıcı etkisinin yanı sıra, bağışıklık hücrelerinin yüzeyinde bulunan reseptörlerle etkileşime girerek anti-inflamatuar bir etki gösterdiği biliniyor.

Kafein tüketiminin kardiyovasküler sağlık üzerindeki etkisi geniş çapta araştırılmış olsa da, sonuçlar genellikle çelişkiliydi.

Araştırmacılar, kardiyovasküler risk faktörleri olmayan 31 lupus hastasını inceledi ve hastaların bir hafta boyunca tükettikleri yiyecek ve içecekleri değerlendirdi. A

Araştırma sonunda kafein tüketen hastaların damar sağlığının daha iyi olduğu tespit edildi.

Araştırmanın baş yazarı Fulvia Ceccarelli, "Bu çalışma, hastalara diyetin hastalığın kontrolündeki rolü hakkında bilgi sağlama girişimidir" dedi.

Araştırmacılar, bu bulguları doğrulamak için uzun vadeli bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ve kahve tüketiminin hastalık seyrine etkisinin daha ayrıntılı araştırılması gerektiğini belirtti.

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