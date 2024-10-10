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Dünya
Techtimes 10.10.2024 07:30

YouTube, reklam geç butonunu gizledi: Ücretsiz kullanıcılara yeni kısıtlama

YouTube, ücretsiz hesaplar için yeni bir reklam politikasıyla gündemde. Platform, reklamlar sırasında kullanıcıların sıkça kullandığı "geç" butonunu mobil cihazlarda gizlemeye başladı. Ancak buton tamamen kaldırılmadı, yalnızca belirli bir süre geçtikten sonra görünür hale geliyor.

YouTube, reklam geç butonunu gizledi: Ücretsiz kullanıcılara yeni kısıtlama

YouTube, "geç" butonunu ilk beş saniye içinde gizleyen yeni bir test uygulaması başlattı.

Bu süre dolmadan önce buton, gri bir dikdörtgen arka planın arkasında saklanıyor ve ancak belirli bir zaman geçtikten sonra aktif hale geliyor.

Bu özellik, şu anda YouTube'un mobil uygulamalarında test ediliyor ve ilerleyen dönemde platformun genelinde uygulanması bekleniyor.

Ücretsiz kullanıcılariçin kaçınılmaz reklamlar

Hâlihazırda YouTube, ücretsiz hesaplar için iki tür reklam gösteriyor. Bunlardan biri, tamamen izlenmesi gereken "geçilemez" reklamlar, diğeri ise beş saniye sonra geçilebilen reklamlar.

Ancak yeni özellik, geçilebilen reklamların süresini uzatarak kullanıcıların daha fazla reklam izlemesini zorunlu hale getirecek. Bu durum, YouTube Premium abonelerini etkilemeyecek.

YouTube'un reklam stratejisi

YouTube, gelirinin büyük bir bölümünü reklamlar üzerinden elde ediyor.

Şirket, ücretsiz kullanıcıların reklamları izlemesinin kullanım şartlarının bir parçası olduğunu vurguluyor.

Aynı zamanda reklam engelleyicilere karşı da sıkı önlemler almaya başlayan YouTube, kullanıcıları reklamsız bir deneyim için Premium üyeliğe yönlendirmeye çalışıyor.

YouTube'un yakın zamanda geliştirdiği yapay zekâ destekli bir araç, yatay formatta olan reklamları dikey formata dönüştürerek YouTube Shorts'ta da kullanılmasına olanak tanıyor.

Bu, YouTube’un TikTok benzeri kısa video platformunda reklam çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

YouTube’un ücretsiz kullanıcıları için reklam deneyimini genişletmesi, özellikle reklam geç butonunun gizlenmesi gibi hamlelerle daha çok reklam izlemeyi zorunlu hale getirecek.

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