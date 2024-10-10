TikTok, çocuklara finansal sömürü iddiasıyla dava edildi

Washington'daki Başsavcı Brian Schwalb liderliğindeki bir dava, TikTok'un yasa dışı bir dijital para birimi sistemi işlettiğini öne sürüyor.

Dava, TikTok'un "TikTok Coin" adı verilen sanal para biriminin çocukları gerçek para harcamaya teşvik ederek mali zarar riski taşıdığını iddia ediyor.

Lisanssız para işlemleri ve sömürü iddiaları

13 eyaletin başsavcılarından oluşan iki partili bir koalisyon, TikTok'un finansal işlemleri lisans olmadan yürüttüğünü ve bu nedenle para iletim yasalarını ihlal ettiğini öne sürüyor.

CNBC'nin son raporuna göre, TikTok Coins kullanıcılara dijital hediyeler aldırmak amacıyla gerçek parayla satın alınıyor ve bu hediyeler yayıncılar tarafından gerçek paraya çevrilebiliyor.

Ancak TikTok, bu işlemlerden yüzde 20 ile yüzde 50 arasında bir kesinti yapıyor ve bunu lisanssız olarak gerçekleştiriyor.

Başsavcılar, uygulamanın yetersiz yaş doğrulama mekanizmalarının, çocukların bu işlemleri yapmasını kolaylaştırdığını ve bu durumun çocukları finansal sömürüye açık hale getirdiğini savunuyor.

TikTok’un yanıtı ve sektörel yansımalar

TikTok, suçlamaları reddederek bazı iddiaların yanıltıcı ve gerçeğe aykırı olduğunu belirtti.

Ancak bu dava, sosyal medya platformlarının sanal para birimi kullanımına yönelik daha geniş bir tartışmanın parçası olarak görülüyor.

Cornell Üniversitesi'nden Brooke Erin Duffy'ye göre, bu dava, diğer şirketlerin sanal para politikalarını gözden geçirmeleri için bir uyarı niteliğinde olabilir.

Bu dava sonucunda verilecek karar, sosyal medya şirketlerinin sanal ekonomilerdeki kullanıcı korumaları konusunda gelecekte nasıl hareket edeceğine dair önemli bir emsal teşkil edebilir.

TikTok ayrıca, uygulamanın çocuklar için "aşırı bağımlılık" yarattığı gerekçesiyle de 13 eyaletin açtığı bir başka davayla karşı karşıya.