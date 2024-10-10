Gülümsemek depresyon belirtisi mi? Yapay zekadan şaşırtıcı bulgular

Dünya genelinde yaklaşık 300 milyon insan, yani dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 4'ü depresyonla mücadele ediyor. Ancak, bu durumu tespit etmek çoğu zaman zor olabiliyor, özellikle de kişi, yakınları ya da sağlık profesyonelleriyle duygularını paylaşmadığında.

Prof. Bae, geliştirdiği YZ destekli sistemlerin depresyonun erken belirtilerini tespit edebileceğini belirtiyor: "Depresyon büyük bir sorun ve biz bu konuda yardımcı olmak istiyoruz. Günümüzde neredeyse herkesin bir akıllı telefonu var, bu yüzden bu araçlar oldukça kullanışlı olabilir."

Gözler ruh halini ele veriyor

Bae, doktora öğrencisi Rahul Islam ile birlikte geliştirdiği PupilSense adlı sistemle, akıllı telefon kullanıcılarının göz bebeklerini anlık olarak analiz ediyor.

Sistem, kullanıcının telefonunu açarken çekilen kısa fotoğraf dizileriyle göz bebeği çapını hesaplayarak depresyon belirtisi olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.

Bir pilot çalışma kapsamında, 25 gönüllünün telefonlarıyla yapılan 16 binden fazla etkileşim analiz edildi.

PupilSense, depresyon belirtilerini yüzde 76 oranında doğru bir şekilde tespit edebildi.

Bu sonuç, halihazırda depresyon tespiti için kullanılan en iyi sistem olan AWARE platformundan daha başarılı kabul ediliyor.

Yüz ifadeleri de depresyonu işaret ediyor

Bae ve ekibi ayrıca FacePsy adını verdikleri başka bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu sistem, kullanıcının yüz ifadelerini analiz ederek ruh hali hakkında bilgi sağlıyor.

FacePsy, kullanıcı telefonunu her açtığında yüz görüntülerini analiz ediyor, ancak gizlilik açısından bu görüntüler analiz sonrası hemen siliniyor.

İlk araştırmalar, gülümsemenin her zaman mutluluğu değil, depresyon belirtilerini işaret edebileceğini gösterdi.

Bu durum, kişinin çevresine "iyiymiş gibi" görünme çabası ya da çalışma verilerinin bir yan ürünü olabilir.

Sistem, depresyonun bazı şaşırtıcı işaretlerini de ortaya çıkardı. Örneğin, sabah saatlerinde daha az yüz hareketi ve başın belirli yönlerde hareket etmesi depresyon belirtileriyle ilişkilendirildi.

Bae, bu sistemlerin gelecekte depresyon tespiti için daha ucuz ve pratik araçlar haline gelebileceğini ifade ediyor.