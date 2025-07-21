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Dünya
AA 21.07.2025 17:13

Ukrayna, Rusya ile görüşmeler için Türkiye'yi işaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un, Rusya ile Ukrayna temsilcilerinin Türkiye'de yeni toplantı yapmasını önerdiğini bildirdi.

Ukrayna, Rusya ile görüşmeler için Türkiye'yi işaret etti

Zelenski, X'teki hesabından, ülkesinin büyükelçileriyle yaptığı toplantıya ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Ukraynalı lider, ülkesinin 2022'de başlayan savaşın ardından yaptığı diplomatik hamlelere ve toplantıda büyükelçilere verdiği direktiflere değindi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde "etkili görüşmelerin yalnızca ülke liderleri düzeyinde" olacağını belirten Zelenski, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri ve Ukrayna heyetinin lideri Umerov'un, iki ülke temsilcilerinin Türkiye'de yeni toplantı yapmasını önerdiğini bildirdi.

Zelenski, Kiev'in gündeminin savaş esirlerinin iadesi, "Rusya tarafından kaçırılan çocukların iadesi" ve liderler toplantısına yönelik hazırlık olduğuna dikkati çekti.

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