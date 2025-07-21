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Dünya
AA 21.07.2025 15:07

İsrail'den Batı Şeria'da Filistinlilere ait 7 dönüm araziye el koyma kararı

İşgalci İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya bölgesinde Filistinlilere ait 7 dönüm araziye el koyma kararı aldı.

İsrail'den Batı Şeria'da Filistinlilere ait 7 dönüm araziye el koyma kararı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail makamları, Kalkilya kentinin doğusunda yer alan Jinsafut köyünde 7 dönümlük araziye el koyacağını tebliğ etti.

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, İsrail'in bölgedeki iki yerleşim birimi için askeri yol açma planıyla Kalkilya'daki arazilere el koyma kararı aldığını vurguladı.

Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun yarı yıl raporunda ise işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve topraklarına karşı 11 bin 280 saldırıda bulunduğu kaydedildi.

Raporda, Tel yönetiminin bu süre zarfında çıkardığı 36 kararla Filistinlilere ait 800 dönümü aşkın toprağa el koyduğu bilgisi yer aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1001 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

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