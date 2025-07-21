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Dünya
AA 21.07.2025 15:01

İşgalci İsrail ordusu Gazze'deki Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams'ı kaçırdı

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde sahra hastaneleri sorumlusu, Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi Müdürü ve Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mervan el-Hams'ın "özel bir silahlı birim" tarafından kaçırıldığı duyuruldu.

İşgalci İsrail ordusu Gazze'deki Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams'ı kaçırdı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hams'ın kaçırılması şiddetle kınandı ve bu eylemin Gazze Şeridi'ndeki hasta, aç ve acı çekenlerin seslerini doğrudan hedef aldığı vurgulandı.

İsrail'in ilaç ve insani yardım girişini kısıtladığı Gazze'deki duruma işaret edilen açıklamada, Hams'ın kaçırılmasına ilişkin, "Bu korkakça eylem, açlıktan ölen çocukların acısını, ilaç bulamayan yaralıların ızdırabını ve hastane kapılarındaki annelerin çığlıklarını dünyaya duyuran en önemli insani ve sağlık alanındaki seslerden birini hedef aldı." ifadesine yer verildi.

Gazzeli doktorun kaçırılmasının "gerçeği susturmak, korkunç bir sağlık ve insani felaket yaşayan Filistin halkının acısını örtbas etmek için önceden tasarlandığına" dikkati çekildi.

Hams'ın kaçırılmasının ifade özgürlüğü ve insani yardım çalışmalarının ciddi bir ihlali olduğunun altı çizilen açıklamada, Hams'ın güvenliğinden İsrail ordusu sorumlu tutuldu.

Filistinli doktorun "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Öte yandan, Şihab haber ajansının Hamas kaynaklarına dayandırdığı haberde, Hams'ın İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetler tarafından kaçırıldığı ve Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir ordu kampına götürdüğü belirtildi.

Haberde, Hams'ın kaçırılması esnasında İsrail askerlerinin doğrudan ateş açması sonucu Filistinli gazeteci Tamir ez-Zeanin'in hayatını kaybettiği belirtildi.

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