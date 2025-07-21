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Dünya
AA 21.07.2025 11:39

Soykırımcı İsrail, 59 bin kişinin ölümüne neden olduğu Gazze'den eşekleri kurtarmakla övündü

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılarla 59 binden fazla Filistinliyi öldürürken, kamuoyuna kendini “insani” göstermeye yönelik skandal bir hamlede bulundu: Eşek kurtardığını duyurdu.

Soykırımcı İsrail, 59 bin kişinin ölümüne neden olduğu Gazze'den eşekleri kurtarmakla övündü

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Arapça sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail devlet televizyonu KAN'ın “Gazze'deki eşeklerin kurtarıldığına” dair haberi “heyecan verici ayrıntılarla” servis edildi. Paylaşımda, “İsrail, Gazze’den eşekleri kurtararak insanca bakım için Fransa’ya nakletti” ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in propagandasına göre, yaralı ve ihmal edilmiş birkaç eşeğin kurtarılması, Gazze’de süren yıkımın ve açlığın üzerini örtmeye yeterli bir ‘insani jest’ sayılıyor. Oysa İsrail’in saldırıları, 10 aydan uzun süredir Gazze’yi bir enkaza çevirirken, yaklaşık 59 bin kişi yaşamını yitirdi; 140 binden fazla kişi ise yaralandı. Bunların büyük çoğunluğu kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan oluşuyor.

Eşekler için Fransa, Filistinliler için mezarlık

Gazze’nin kuşatma altında kıtlıkla boğuştuğu, yardımların engellendiği ve açlıkla mücadele eden insanların gıda kamyonlarının altında ezildiği günlerde İsrail’in hayvan hakları şovu, soykırımı normalleştirme çabasından öteye gitmiyor. Aynı İsrail, kurduğu “Gazze İnsani Yardım Vakfı” kılıfıyla yardım noktalarında Filistinlilere tuzak kurarak 27 Mayıs’tan bu yana 922 kişiyi öldürdü.

Sözde eşek kurtarma operasyonunu “insanlık örneği” gibi sunan Tel Aviv yönetimi, aynı anda Gazze’yi tümüyle işgal planını uygulamaya koydu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, açıkça “Gazze’nin tamamını işgal edeceğiz” diyerek niyetini ilan etti.

Eşeklerin yolculuğu manşetlerde

Dünya kamuoyuna “hayvan hakları” üzerinden duyarlılık gösterisi yapan İsrail, sivilleri hedef alan bombalamalar, yardım kamyonlarına açılan ateş ve kitle imha yöntemleriyle yargılanmayı hak eden bir suç makinesine dönüşmüş durumda. KAN televizyonunun "eşek haberi", bu suçların üzerini örtemeyecek kadar sığ.

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