Rusya saldırılarının 5'inci gününde gözler Rusya ve Ukrayna müzakerelerine çevrildi.

Ukrayna heyeti, Rusya Federasyonu temsilcileriyle görüşmek üzere Ukrayna-Belarus sınırına geldi.

Heyette Halkın Hizmetkarı David Arahamiya, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Mykhailo Podolyak, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Rüstem yer aldı. Umerov, MP ve Mykola Tochytsky.

Belarus'da müzakere salonunun hazır olduğu duyurdu

Belarus Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilecek ön koşulsuz görüşmelerin yapılacağı salonda hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

⚡️????????????????????????In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg