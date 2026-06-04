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Dünya
TRT Haber 04.06.2026 02:07

ABD: İsrail ve Lübnan ateşkes konusunda anlaştı

ABD Dışişleri Bakanlığı, müzakereler sonucunda İsrail ve Lübnan'ın ateşkesin uygulanması konusunda anlaştığını duyurdu.

ABD: İsrail ve Lübnan ateşkes konusunda anlaştı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre İsrail ve Lübnan, ABD önlüğündeki müzakereler sonucunda ateşkesin uygulanmasında anlaştı.

Öte yandan ateşkesin, Hizbullah'ın saldırıları tamamen kesmesine ve tüm unsurlarının Litani Nehri'nin güneyinden tahliyesine bağlı olduğu kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre iki ülke temsilcileri daha kapsamlı bir anlaşma için 22 Haziran haftasında yeniden görüşecek.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda ateşkes 45 gün uzatılmıştı.

Ancak Soykırımcı İsrail, Lübnan'da katliama devam ediyor.
 

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