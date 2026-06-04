Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri oluyor: SpaceX tarihin en büyük halka arzına hazırlanıyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı bildirimle finans tarihinin en büyük halka arzı için düğmeye bastı. Şirket, hisse başına 135 dolar sabit fiyatla 555,6 milyon adet hisse satarak toplamda 75 milyar dolar kaynak yaratmayı planlıyor.

Bu hamle gerçekleştiğinde SpaceX, petrol devi Saudi Aramco’nun 2019 yılındaki 29,4 milyar dolarlık rekorunu geride bırakarak dünya tarihinin en büyük halka arzına imza atmış olacak.

Şirketin toplam piyasa değerini yaklaşık 1,77 trilyon dolara çıkaracak olan bu tarihi adım, SpaceX'in yarısına sahip olan Elon Musk'ın kişisel servetini de akılalmaz bir boyuta taşıyacak. Musk'ın SpaceX'teki payı 841 milyar dolara ulaşırken, Tesla'daki hisseleriyle birlikte toplam serveti 1,1 trilyon doları aşarak kendisini dünyanın ilk trilyoneri yapacak.

Uzay vadisi Wall Street'in yapay zeka çılgınlığıyla birleşti

2002 yılında sadece roket üretmek ve uzaya yük taşımak amacıyla kurulan SpaceX, zaman içinde Starlink uydu internet hizmetiyle telekomünikasyon sektörüne adım atmıştı.

Şirketin değerini bu denli devasa bir noktaya ulaştıran asıl dönüm noktası ise bu yılın şubat ayında yaşandı. Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI ve sosyal medya platformu X'i SpaceX bünyesinde birleştirerek şirketi küresel yapay zeka yarışının en önemli aktörlerinden biri haline getirdi.

Halka arz belgelerinde, elde edilecek devasa gelirin sadece Ay ve Mars'a yapılacak insanlı uzay seyahatlerinde değil, uzayda kurulacak yapay zeka veri merkezlerinin finansmanında da kullanılacağı belirtildi. Wall Street'in son dönemdeki yapay zeka odaklı yükseliş dalgasını arkasına alan SpaceX, yatırımcıların gelecekteki verimlilik artışı beklentilerini büyük bir sermayeye dönüştürmeyi amaçlıyor.

Kar garantisi yok ama milyarder yaratma potansiyeli yüksek

Yapay zeka odaklı teknoloji şirketlerinin henüz net bir kârlılık modeli ortaya koyamamış ve somut ticari uygulamalar geliştirmekte zorlanıyor oluşu finans çevrelerinde bir risk olarak görülse de yatırımcılar geleceğe oynamaya devam ediyor.

Gelecek cuma günü borsada işlem görmeye başlaması beklenen SpaceX, bu alanda yalnız değil. Anthropic ve OpenAI gibi diğer yapay zeka devleri de halka arz hazırlıklarını sürdürüyor. Bu büyük teknoloji dalgasının, şirketlerin kârlılık durumlarından bağımsız olarak binlerce yeni milyoner ve milyarder yaratacağı öngörülüyor.

SpaceX'in halka arzı sonrasında şirketteki hisselerin yarısını elinde tutmaya devam edecek olan Elon Musk, özel oy hakkına sahip hisseleri sayesinde şirketteki yönetimsel gücün yüzde 82,4'ünü elinde bulundurarak tek söz sahibi olmaya devam edecek.