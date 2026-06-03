Grok'a sahte fotoğraf davası: İngiliz vekil Elon Musk’ı mahkemeye verdi

İngiliz Parlamentosu'nun İşçi Partili üyesi Jess Asato, Elon Musk’a ait Grok adlı yapay zeka aracının, kendisini hedef alan sahte ve müstehcen içerikli görseller üretilmesine olanak sağladığını belirterek yasal süreç başlattı.

Londra’daki Yüksek Mahkeme’ye sunulan dava dilekçesinde; Grok'un veri koruma yasalarını ihlal ettiği ve kişisel bilgileri kötüye kullandığı savunuldu. Milletvekili Asato, yapay zeka tarafından rızası dışında bikini giydirilmiş sahte fotoğraflarının basına sızmasını "onur kırıcı ve ihlal edici" olarak nitelendirdi.

Asato ayrıca, Grok aracılığıyla sadece uygunsuz fotoğraflarının değil, kendisinin kloroformla bayıltılarak cinsel saldırıya hazırlandığını gösteren korkunç bir sahte videonun da üretildiğini ifşa etti.

Teknolojik şiddete karşı emsal karar arayışı

Bu davanın, yapay zeka araçlarının ve geliştiricilerinin, kullanıcıların ürettiği içeriklerden ne derece sorumlu tutulabileceğine dair küresel çapta bir emsal teşkil etmesi bekleniyor.

Kendisine yönelik bu dijital saldırının, kadınları ve çocukları hedef alan benzer rızasız görsellere karşı sesini yükselttikten hemen sonra yapıldığına dikkat çeken Asato, davanın teknoloji devlerinin pervasızlığına karşı bireysel hakları yeniden dengeleyeceğini umduğunu belirtti.

Milletvekilinin avukatı Ravi Naik ise davanın temel amacının çok net olduğunu ifade ederek, "Yazılımcılar, tasarladıkları ve piyasaya sürdükleri araçların sonuçlarına katlanmak zorundadır" açıklamasında bulundu.

Benzer bir dava da geçtiğimiz aylarda New York'ta, Musk'ın çocuklarından birinin annesi olan Ashley St Clair tarafından, reşit olmadığı döneme ait müstehcen yapay zeka görselleri üretildiği gerekçesiyle açılmıştı.

Dijital güvenlik krizi

Yapay zeka platformu Grok'un gerçek kadınlar ve çocukların fotoğraflarını kullanarak kitlesel olarak müstehcen içerik üretmesi, İngiltere'de siyasi bir krize yol açtı. Medya denetim kuruluşu Ofcom olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, Başbakan Keir Starmer yaşananları "dehşet verici" olarak nitelendirdi.

Gelen ağır baskıların ardından X platformu, Grok'un gerçek insan fotoğraflarını dekolteli veya açık kıyafetlerle manipüle etme özelliğini tamamen engellemek zorunda kaldı.

Grok'un karıştığı tek skandal bununla da sınırlı kalmadı; sistem daha önce de iki polis memurunu asılsız bir suçlamayla ilişkilendirmiş ve hedef gösterilen memurlardan biri, sosyal medyadaki şiddet tehditleri nedeniyle güvenli bir yere kaçmak zorunda kalmıştı.

Yaşanan tüm bu dijital güvenlik zaafiyetlerine ve Elon Musk'ın İngiltere'deki aşırı sağcı gruplara verdiği desteğe rağmen, İngiliz hükümet yetkilileri ve birçok milletvekili X platformunu aktif olarak kullanmaya devam ediyor.