Yolcu uçaklarının rotasına giren pilot, kuleyi çileden çıkardı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan ve ülkenin en yoğun 18. havalimanı olan Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı, havada korku dolu anlara sahne oldu. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından aktarılan bilgilere göre, JetBlue havayollarına ait 1256 sefer sayılı yolcu uçağının pilotu, inişe geçtiği sırada kulatörüne bölgede düzensiz uçan küçük bir uçak olduğunu bildirdi.

Havada sadece birkaç yüz fitlik irtifa ve yaklaşık bir millik mesafe kalana kadar yolcu uçağına doğru yönelen gizemli uçak, havalimanı kulesinde de panik yarattı.

Ses kayıtlarında, JetBlue pilotunun telsizden "Üzerimize doğru dönüyor" dediği duyulurken, kontrolörün küçük uçağın pilotuna sinirlenerek popüler aksiyon filmine atıfta bulunup "Mad Max" lakabını taktığı ve "Bu adam deli" diye bağırdığı kayıtlara geçti.

Telsizini kapatıp uçakların üzerine sürdü

Yaşanan tehlikeli yakınlaşma sırasında kuleyle hiçbir şekilde iletişim kurmayan küçük uçağın pilotu, sadece ilk yolcu uçağını değil, iniş sırasındaki ikinci bir JetBlue uçağını daha tehlikeye attı.

Hava trafik kontrolörü, diğer yolcu uçağını da uyararak meçhul uçağın adeta "diğer hava taşıtlarına tırmanmaya, onların üzerine doğru yükselmeye çalıştığını" ifade etti.

FAA, olay sırasında güvenli uçuş için gerekli olan "minimum ayrışma mesafesinin" bir şekilde korunduğunu ve her iki yolcu uçağının da kısa süre sonra piste sorunsuz bir şekilde inmeyi başardığını açıkladı. Ancak telsiz bağlantısı kurmayan bu uçağın nereden havalandığı ya da neden bu kadar agresif ve tehlikeli manevralar yaptığı henüz netlik kazanmadı.

Federal Havacılık İdaresi olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

ABD hava sahasında tehlikeli yakınlaşmalar artıyor

Bu son olay, son haftalarda ABD genelinde bildirilen bir dizi tehlikeli havacılık vakasının sadece son halkasını oluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde San Diego Havalimanı’na inen bir United Airlines uçağı dron çarpması tehlikesi rapor ederken, Nashville yakınlarında da iki Southwest Airlines uçağı havada çarpışmanın eşiğinden dönmüştü.

Benzer şekilde, Los Angeles Havalimanı'nda bir Frontier Airlines uçağının pistteki iki kamyonla neredeyse çarpışacağı başka bir olay da şu an inceleme altında bulunuyor. Florida'daki tehlikeye yol açan küçük uçağın, bölgede onlarca özel uçak ve küçük hava taşıtına ev sahipliği yapan North Perry Havalimanı'ndan kalkmış olabileceği tahmin ediliyor.