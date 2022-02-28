Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 5'inci gününe girdi.

İki ülke heyetleri arasında görüşmelerin başlamasından önce, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yeni bir açıklama yayımladı.

Açıklamada "Rus işgalcilerin", saldırı hızını azalttığı, ancak bazı bölgelerde halen başarı sağlamaya çalıştığı aktarıldı.

Ayrıca, Rus ordusunun demoralize olduğu ve ağır kayıplar verdiği vurgulandı.

Ukrayna'nın yanı sıra İngiltere'den de benzer bir açıklama yapıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, "Lojistik başarısızlıklar ve Ukrayna'nın kararlı direnişi, Rusya'nın ilerlemesini engellemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Çernihiv ve Harkiv kentlerinde çatışmaların sürdüğünü, bu iki kentin Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu duyurdu.