Ukrayna görüşmelerine katılacak Rus müzakereci, yapılacak bir anlaşmanın her iki tarafın çıkarına olması gerektiğini söyledi. Rusya’nın Ukrayna ile mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmak istediğini vurguladı.

Rus ordusu ise Ukraynalı sivillerin Kiev’den serbestçe ayrılabileceğini söyledi.

Russia Today haberinde Rus birliklerin Kiev’den sivillerin tahliyesi için güvenli koridor oluşturduğunu yazdı.



Ukrayna’nın doğusundaki Harkiv’de ise sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Rus güçlerinin Zaporızhzhya nükleer tesisi çevresinde kontrolü ele geçirdiği de duyuruldu.

Ayrıntılar geliyor...