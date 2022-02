Rusya saldırılarının 5'inci gününde gözler Rusya ve Ukrayna müzakerelerine çevrildi.

Müzakereler Ukrayna-Belarus sınırında başladı. Toplantının gündemi Rus saldırılarının sona erdirilmesi ve acil ateşkes...

Ukrayna heyetinin Rusya ile görüşmelerin yapılacağı yere ulaştığı görüntüler.

Belarus'da müzakere salonunun hazır olduğu duyurdu

Belarus Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilecek ön koşulsuz görüşmelerin yapılacağı salonda hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

⚡️????????????????????????In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg