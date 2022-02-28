Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 10:56Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Çin’den Rusya açıklaması: Yaptırımları onaylamıyoruz
Çin Dışişleri Bakanlığı, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını değerlendirdi: Çin, sorunların çözümü için yaptırımların kullanılmasını onaylamıyor.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Çin Ukrayna’daki krizde her zaman barış ve adaletin yanında” denildi.
Yaptırımların sadece yeni sorunların çıkmasına neden olacağı vurgulandı.
Putin’in nükleer caydırıcı güçleri yüksek alarma geçirmesiyle ilgili, “Tüm tarafların sakin olması ve daha fazla tahriklerden kaçınması gerekir” şeklinde değerlendirdi.
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