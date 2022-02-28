Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Çin Ukrayna’daki krizde her zaman barış ve adaletin yanında” denildi.

Yaptırımların sadece yeni sorunların çıkmasına neden olacağı vurgulandı.

Putin’in nükleer caydırıcı güçleri yüksek alarma geçirmesiyle ilgili, “Tüm tarafların sakin olması ve daha fazla tahriklerden kaçınması gerekir” şeklinde değerlendirdi.