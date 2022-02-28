Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya: Ukrayna'nın hava sahasının tamamı kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolü altına alındığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Zaporozhye Nükleer Santrali etrafındaki bölgelerde de kontrolü sağladığı, santralin çalışmasını sürdürdüğü ve radyoaktif seviyenin normal olduğu kaydedildi.
Saldırının başlamasından bugüne kadar Ukrayna'ya ait 1114 askeri tesisin imha edildiği savunulan açıklamada, Ukrayna'nın hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolüne geçtiği iddia edildi.
Açıklamada, Berdyansk ve Energodar şehirlerinin de Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi.
Etiketler: Kiev Rusya Son Dakika Ukrayna
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