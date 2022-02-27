Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ile telefonda görüştü. Zelenskiy, görüşmenin detaylarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Belarus'tan Ukrayna'ya füzelerin, uçakların, helikopterlerin uçmasını istemiyorum. Askerlerin Belarus'tan Ukrayna’ya hareket etmesini istemediğimi söyledim. Lukashenko bana bunun garantisini verdi. Benim ülkeme bir borcum var. Bunun için her şeyi yapacağım.

Belarus'ta Rus-Ukrayna barış görüşmelerinin sonuç vereceğine inanmıyorum ama deneyelim. İleride hiçbir Ukrayna vatandaşı barış için küçük bir şansı kaçırdığımı söylemesin. Vatanımızı savunacağız, sınırlarımızı savunacağız. Hedefimize ulaşmak için pragmatik hareket etmeliyiz. Hedefimiz bölge bütünlüğü."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Belarus'tan Ukrayna'ya uçan füzeler, uçaklar ve helikopterler istemiyorum. Alexander Lukashenko bana bunun garantisini verdi.https://t.co/nQygrmUsCM pic.twitter.com/GiE8jHTDyT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 27, 2022

"Rus askerlerinin ülkemizden nasıl çıkarılacağını konuşacağız"

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, Rusya-Ukrayna görüşmesinin başladığını açıklamıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, görüşmelere ilişkin, "Biz Rusya'nın ne diyeceğini dinlemek için görüşeceğiz. İşgalin sona erdirilerek Rus askerlerinin ülkemizden nasıl çıkarılacağını konuşacağız" sözlerini kullanmıştı.

Rusya'nın Ukrayna ile müzakere yapacak heyetin başkanı Rusya Devlet Başkanı Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetinin Belarus'un Gomel bölgesinde müzakerelere katılmayı kabul ettiğini açıklamıştı.