Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rus güçleri yaklaşık 5 bin 300 asker kaybetti
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ülkesine saldıran Rus güçlerinin, yaklaşık 5 bin 300 asker kaybettiğini açıkladı.
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin son 4 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaştı.
Rus güçlerinin 5 bin 300 civarında asker kaybettiğini bildiren Malyar, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 191 tank, 816 zırhlı araç, 74 top ve 2 gemiyi imha ettiğini belirtti.
Malyar, Rus güçlerin ayrıca bir BUK uçaksavar, 21 Grad roketatar sistemi, 291 araç, 60 yakıt aracı, 5 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiğinin, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediğinin altını çizdi.
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