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Dünya
AA 04.06.2026 00:59

ABD Temsilciler Meclisi, İran'la savaşın sona ermesini öngören "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının sona ermesini öngören "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, İran'la savaşın sona ermesini öngören "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 208 "hayır" oyuna karşılık Kongre üyeleri 215 "evet" oyu kullandı.

4 Cumhuriyetçi Kongre üyesinin Demokratlarla birlikte "evet" oyu kullandığı oylama, Trump'ın kendi partisinin çoğunlukta olmasına karşın Temsilciler Meclisinde İran'la savaşın sürmesine yönelik tepkinin somut bir ifadesi olarak değerlendirildi.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barret ve Warren Davidson, oylamada ABD'nin İran'la savaşının sona ermesi yönünde oy kullandı.

ABD Senatosunda gündeme gelen benzer bir savaş yetkileri tasarısı da nihai oylama öncesinde Senato Genel Kurulu gündemine alınması yönündeki oylamadan geçmişti.

Söz konusu tasarının Senatodan da geçmesi halinde savaş yetkileri tasarısı, ABD Başkanı Trump'ın masasına gidecek ancak Trump'ın bu yöndeki bir tasarıyı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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