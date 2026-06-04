Az Bulutlu 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 04.06.2026 00:59

ABD Temsilciler Meclisi, İran'la savaşın sona ermesini öngören "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının sona ermesini öngören "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, İran'la savaşın sona ermesini öngören "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 208 "hayır" oyuna karşılık Kongre üyeleri 215 "evet" oyu kullandı.

4 Cumhuriyetçi Kongre üyesinin Demokratlarla birlikte "evet" oyu kullandığı oylama, Trump'ın kendi partisinin çoğunlukta olmasına karşın Temsilciler Meclisinde İran'la savaşın sürmesine yönelik tepkinin somut bir ifadesi olarak değerlendirildi.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barret ve Warren Davidson, oylamada ABD'nin İran'la savaşının sona ermesi yönünde oy kullandı.

ABD Senatosunda gündeme gelen benzer bir savaş yetkileri tasarısı da nihai oylama öncesinde Senato Genel Kurulu gündemine alınması yönündeki oylamadan geçmişti.

Söz konusu tasarının Senatodan da geçmesi halinde savaş yetkileri tasarısı, ABD Başkanı Trump'ın masasına gidecek ancak Trump'ın bu yöndeki bir tasarıyı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ETİKETLER
ABD İran
Sıradaki Haber
Girişimci kadınların ürünleri, dijitalin gücüyle dünya vitrinine açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:28
Sıfır Atık Festivali İstanbul'da başlıyor
06:48
İnsansı robot pazarında yatırım yarışı kızışıyor
06:43
NASA, Mars uzay aracı MAVEN’ın misyonunun sona erdiğini duyurdu
06:38
50 milyon liralık 4 otomobil kül oldu
06:41
İran savaşı Japonya'da plastik poşet krizi başlattı
06:32
2026 Dünya Kupası kadrolarının sayısal analizi: En yaşlılar, en gençler ve en iyi ligler
Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı
Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı
FOTO FOKUS
Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor
Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ