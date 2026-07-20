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DHA 20.07.2026 07:35

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı

İstanbul’da organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda aralarında gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi, denetimli serbestlik memuru, avukat ve polis gibi kamu görevlilerin de bulunduğu 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalarda çetelere karşı yeni bir operasyon başlattı.

İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliğini yurtdışında bulunan bir şüphelinin yaptığı organize silahlı suç örgütüne yönelik daha önce yürütülen operasyonda yakalanan 2 şüpheliye ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde suç içerikli yazışmalar tespit edilmiş, bu kapsamda 19 Şubat tarihinde bir operasyon gerçekleştirilmişti. O tarihte yapılan operasyonu genişleten polis, yeni deliller ve belgeler ışığında bu sabah geniş çaplı bir operasyon daha gerçekleştirdi.

Devam eden soruşturmada elde edilen HTS, MASAK, log kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda; suç örgütüyle bağlantısı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi, denetimli serbestlik memuru, avukat ve polis gibi kamu görevlilerin de bulunduğu 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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