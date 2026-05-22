Güncel
BBC 22.05.2026 07:58

Trump açıkladı: ABD, Polonya'ya 5 bin ek asker gönderecek

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'un geçen hafta iptal ettiği 4 bin askerlik konuşlandırma kararından günler sonra, Polonya'ya 5 bin ek asker göndereceklerini duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, bu kararı geçen yıl düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde desteklediği Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile olan yakın ilişkisine dayandırdı.

ABD Başkanı, sevk edilecek ek askerlerin daha önce planlanan konuşlandırmanın bir parçası mı yoksa tamamen farklı bir operasyon mu olduğuna dair ayrıntı vermedi.

Beyaz Saray son haftalarda, "Önce Amerika" gündemi kapsamında Avrupa'daki toplam asker sayısını azaltma niyetinde olduğunun sinyallerini veriyor.

Almanya'dan çekilen askerler mi kaydırılıyor?

ABD, İran ile yaşanan gerilim ve savaş sürecinde Trump ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasında çıkan tartışmanın ardından, bu ayın başlarında Almanya'daki 5 bin askerini geri çekeceğini açıklamıştı.

Trump, İranlı müzakerecilerin ABD'yi "aşaladığı" yönündeki ifadeleri nedeniyle Merz'i sert bir dille eleştirmişti. Polonya'ya gönderilecek yeni birliğin, Almanya'dan çekilen askerlerden mi oluştuğu yoksa ayrı bir grup mu olduğu henüz netlik kazanmadı.

Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı üzerinde İran'a baskı yapma konusunda ABD'ye katılmaya isteksiz davranan NATO müttefiklerini de sık sık eleştiriyor.

Bu gelişmelerin gölgesinde, NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katılacağı bir zirve için cuma günü İsveç'te bir araya geliyor.

Rubio'nun zirvede, NATO ortaklarından savunma yükünü daha fazla paylaşmalarını talep etmesi bekleniyor.

Polonya ile ilişkiler ve tepkiler

Geçen hafta ABD Savunma Bakanlığı, Polonya'ya 4 resmi bin askerin konuşlandırılmasını ani bir kararla iptal ettiğini açıklamıştı.

Savunma Bakanı Pete Hegseth daha sonra bu iptalin "geçici bir gecikme" olduğunu ve ABD'nin Polonya'daki güçlü askeri varlığını sürdüreceğini belirtmişti.

