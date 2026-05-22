Yanıltıcı reklamlara 5 ayda 122 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu’nun 14 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen 369 sayılı toplantısında, tüketicileri mağdur eden ticari işlemler, yanıltıcı reklamlar ve haksız rekabete yol açan uygulamalara ilişkin 156 dosya karara bağlandı.

İncelemeler sonucunda görüşülen 156 dosyadan 146’sı mevzuata aykırı bulundu. Bu kapsamda, haksız uygulamada bulunanlara yaklaşık 23 milyon Türk lirası idari para cezası uygulanırken, 17 reklam hakkında da erişim engeli kararı verildi. Son verilerle birlikte, Kurulun yılın ilk beş ayında uyguladığı toplam ceza tutarı 122 milyon Türk lirasını geçti.

5G reklamlarına inceleme: 3 işletmeciye yaptırım

Toplantının ana gündem maddelerinden birini, Türkiye'de 1 Nisan 2026 itibarıyla devreye giren 5G teknolojisine yönelik reklam kampanyaları oluşturdu. Tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilen 5G reklamları nedeniyle üç ayrı işletmeci hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Kurulun sektördeki "üstünlük iddialarına" yönelik incelemelerinin devam ettiği belirtildi.

Soru-cevap alanlarındaki "sağlık beyanları" takibe alındı

Elektronik pazaryerlerindeki satıcıların, soru-cevap bölümlerini yanıltıcı sağlık beyanları için kullandığı tespit edildi. Özellikle kamuoyunda "Kadın sirkesi" veya "Sultan sirkesi" olarak bilinen ürünlerin tanıtımında hastalık tedavi edici ifadeler kullanan 9 firma hakkında idari yaptırım kararı alındı.

"Karanlık tasarımlar" ve ilave ücret dayatmasına ceza

Dijital ortamlarda tüketicilerin karar verme iradesini manipüle eden "karanlık ticari tasarım" uygulamaları da Kurulun radarına girdi. Tüketicilere bazı ücretli hizmetlerin önceden seçili olarak sunulması suretiyle dürüstlük kuralına aykırı davranan bir firma hakkında idari para cezası verildi.

Yasa dışı bahis reklamı yapan 16 hesaba erişim engeli

Yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına yönelik denetimlerini sürdüren Kurul, vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen 16 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurgulad