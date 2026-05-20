Marmara Üniversitesi’nde kişisel markalaşma etkinliği düzenlendi

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Dr. İbrahim Üzümcü Binası Konferans Salonu'ndaki etkinlikte; sektör temsilcilerinin katılımıyla kişisel markalaşma, mesleki gelişim ve saç tasarımı alanındaki dönüşüm ele alındı.

Açılış konuşmalarında Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşin Satan, öğrencilerin sektörel etkinliklere aktif katılımının mesleki gelişim açısından önemine dikkat çekti.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Kılıç ise saç ve güzellik alanının teknik becerinin yanı sıra tasarım ve iletişim boyutlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Programda moderatörlüğü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Girgin üstlenirken, konuk olarak katılan Sabit Akkaya kariyer süreci ve sektörde kişisel markalaşmaya ilişkin deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Etkinlik kapsamında sahne uygulamaları gerçekleştirildi ve 16 model üzerinde saç kesimi ve şekillendirme çalışması yapıldı. Ayrıca bilgi yarışması düzenlenerek katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğin Saç ve Güzellik Uygulamaları Kulübü öğrencileri tarafından organize edilmesi dikkat çekti. Kulüp Başkanı Şevval Ösün, organizasyonun öğrenci inisiyatifiyle hayata geçirildiğini belirtti.

Program, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.