Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını elde etmesinin 31. yıldönümünün kutlanacağı Bağımsızlık Günü, aynı zamanda savaşın da altıncı ayına denk geliyor.

Ukrayna, Rusya'nın Zaporizhzhia nükleer santralinin kuzeyinde ve batısında bulunan birçok kasabaya roket attığını ifade etti.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgalin ardından Mart'ta ele geçirdiği Zaporizhzhia Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olma özelliği taşıyor.

Dinyeper nehrinin güney kıyısında bulunan santral yakınında top ve roket atışları, alanın askerlerden arındırılması yönünde çağrı yapılmasına neden olmuştu.

Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili de sivillere zarar gelebileceği yönünde uyararak Rusya'nın "önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın sivil altyapısı ve devlet tesislerine saldırı düzenlemek için çalışmalarını artırdığını" ifade etti.

Köprü saldırısı

Ukrayna'nın Kherson bölgesinde stratejik önem taşıyan Dinyeper nehri üzerinde bulunan köprü, ABD'nin Ukrayna'ya yolladığı HIMARS roketleri ile vuruldu.

Rusya'nın Interfax haber ajansında yer alan ve Kherson acil servisinden bir kaynağa dayandırılan haberde saldırıda 15 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kherson'dan Rus askerleri ve mühimmatının sevkiyatı açısından hayati önem taşıyan köprü, bölgeyi yeniden ele geçirmek isteyen Ukrayna güçlerinin uzun süreidr hedefinde bulunuyordu.

Rus medyasında ise Kırım'ın Sivastopol kentinde patlamalar gerçekleştiği ifade edildi. Kentin Rusya tarafından görevlendirilmiş olan valisi kent yakınlarında hava savunma sistemlerinin ateş açtığını söyledi.

Reuters iki tarafın da iddialarının doğru olup olmadığını başka kaynaklardan teyit edemedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komisyonu, dün savaşın başladığı 24 Şubat ile 21 Ağustos tarihleri arasında 5 bin 587 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 bin 890 sivilin ise yaralandığını açıkladı.