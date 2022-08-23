Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin, Çuangşin-16 uydusunu fırlattı
Çin, test uydusu "Çuangşin-16"yı uzaya yolladı.
Şinhua ajansının haberine göre, uydu, Kuaicou-1A roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen Çuangşin-16 uydusu, bilimsel deneyler ve yeni teknolojilerin test edilmesi için kullanılacak.
Fırlatış, Çin'in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaicou-1A ile gerçekleştirilen 16'ncı başarılı taşıma görevi oldu.
Etiketler: Çin
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