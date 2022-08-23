Bloomberg'in gümrük rakamlarına dayandırdığı haberine göre, Pekin, mart ayından bu yana Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri ile gaz ve kömür alımlarına 35 milyar dolar harcadı.

Söz konusu ithalat rakamının, geçen yıl 20 milyar dolar seviyesinde olduğuna dikkat çekildi.

Çin, temmuzda geçen yılki rakamın yüzde 14 üstünde, 7,4 milyon tonla rekor düzeyde Rus kömürü ithal etti.

İthalattaki artış, Rusya'ya uygulanan ambargoların ardından Çin'in avantajlı fiyatlarla alım yapmasına dayanıyor.