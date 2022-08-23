Bakanlık açıklamasına göre, Twitter'da, Sırbistan'ın Ermenistan, Gana, İran, Endonezya, Kuveyt, Nijerya ve Zimbabve Büyükelçiliklerine ait hesaplar ile Chicago Konsolosluğu hesabı 18 Ağustos'ta askıya alındı.

Söz konusu işlemin herhangi bir izahat ya da sosyal medya kural ihlali bildirilmeden gerçekleştirildiği duyuruldu.

Belgrad, ifade özgürlüğü vurgusu yaparak Twitter'dan bu hesapların engellenmemesi talebinde bulundu.