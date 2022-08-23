Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 08:34Son Güncelleme: Kaynak: RT
Twitter Sırbistan'a ait bazı büyükelçilik hesaplarını askıya aldı
[Fotograf: AA]
Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, Twitter'ın, Sırbistan'a ait 7 büyükelçilik ile bir konsolosluk hesabını askıya aldığını açıkladı.
Bakanlık açıklamasına göre, Twitter'da, Sırbistan'ın Ermenistan, Gana, İran, Endonezya, Kuveyt, Nijerya ve Zimbabve Büyükelçiliklerine ait hesaplar ile Chicago Konsolosluğu hesabı 18 Ağustos'ta askıya alındı.
Söz konusu işlemin herhangi bir izahat ya da sosyal medya kural ihlali bildirilmeden gerçekleştirildiği duyuruldu.
Belgrad, ifade özgürlüğü vurgusu yaparak Twitter'dan bu hesapların engellenmemesi talebinde bulundu.
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