ABD'nin Dallas şehrinde yoğun yağış sonucu ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar su altında kaldı.

Ulusal Hava Servisi, Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'na son 24 saatte 23 santimetre yağışın düştüğünü açıkladı.

[Fotoğraf: AP]

Servis yetkilisi Daniel Huckaby, kuraklık koşullarında olduklarını ancak bu kadar kısa sürede bu seviyede yağışın düşmesinin özellikle şehir bölgesinde sele neden olduğunu ifade etti.

[Fotoğraf: AP]

Texas'ta yağış oranları arttı

Geçen yıl yayımlanan bir rapora göre, Texas'ta yağışlar 1960 yılından bu yana yüzde 7 civarında arttı.

Raporda, 1950-1999 yıllarına kıyasla, 2036'ya kadar yüzde 30 ila yüzde 50 artışla sıra dışı yağışlar görülebileceği vurgulandı.