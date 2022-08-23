Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 07:55Son Güncelleme: Kaynak: AP, Texas Tribune
ABD'nin Texas eyaletini sel vurdu
[Fotograf: AP]
ABD'de, Texas eyaletinin Dallas şehrinde şiddetli yağış nedeniyle caddeler su altında kaldı.
ABD'nin Dallas şehrinde yoğun yağış sonucu ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar su altında kaldı.
Ulusal Hava Servisi, Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'na son 24 saatte 23 santimetre yağışın düştüğünü açıkladı.
[Fotoğraf: AP]
Servis yetkilisi Daniel Huckaby, kuraklık koşullarında olduklarını ancak bu kadar kısa sürede bu seviyede yağışın düşmesinin özellikle şehir bölgesinde sele neden olduğunu ifade etti.
[Fotoğraf: AP]
Texas'ta yağış oranları arttı
Geçen yıl yayımlanan bir rapora göre, Texas'ta yağışlar 1960 yılından bu yana yüzde 7 civarında arttı.
Raporda, 1950-1999 yıllarına kıyasla, 2036'ya kadar yüzde 30 ila yüzde 50 artışla sıra dışı yağışlar görülebileceği vurgulandı.
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