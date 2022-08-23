Almanya, Rusya'dan temin ettiği doğal gaza alternatif arıyor.

Üç günlük Montreal ziyaretinin ilk gününde Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Scholz, ülkesinin Rus gazına bağımlılığını sona erdirmek ve yeni enerji kaynaklarına erişmek için elinden geldiğince hızlı şekilde çalıştığını söyledi.

Almanya Başbakanı "güvenilir bir iş ortağı olmadığını" söylediği Rusya'nın, aslında hiç olmayan teknik gerekçeleri öne sürerek Avrupa'ya gaz sevkiyatını azalttığına dikkat çekti. Scholz, "İşte bu yüzden Putin'in tuzağına düşmemek önemli." dedi.

Kanada'nın yeşil hidrojenin gelişimi için merkezi bir rol oynadığını belirten Scholz, bu alandaki iş birliğini artırabildikleri için mutlu olduklarını vurguladı.