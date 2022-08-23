Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 09:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da 5 yaşındaki bir kız sınırı geçmeye çalışırken hayatını kaybetti
Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde 5 yaşında göçmen bir kız ABD'ye geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.
Guatemala kökenli 28 yaşındaki Silvia Garcia del Carmen ve 5 yaşındaki kızı Margaret Sofia, Rio Grande nehrinden yasa dışı yollarla ABD'ye geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı.
İtfaiye ekipleri ve yetkililer anneyi kurtarmayı başarırken kızı boğularak hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri olay yerinde önlem aldı.
Etiketler: Meksika Düzensiz Göçmenler
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