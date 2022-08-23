Nablus'taki Rafidia Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından konuyla ilgili bilgi paylaşıldı.

İsrail askerlerinin 9 Ağustos'ta kente düzenlediği baskın sırasında yaraladığı Muhammed el-Arayşi isimli gencin hastaneye ilk getirildiğinde durumunun kritik olduğunu ve birkaç kez ameliyat edildiğini belirten hastane kaynakları, gencin bugün vefat ettiğini aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 9 Ağustos'ta İsrail askerlerinin Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında 3 kişinin öldürüldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.