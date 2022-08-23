Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 09:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail askerlerinin, 2 hafta önce işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yaraladığı Filistinli bir genç yaşamını yitirdi.
Nablus'taki Rafidia Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından konuyla ilgili bilgi paylaşıldı.
İsrail askerlerinin 9 Ağustos'ta kente düzenlediği baskın sırasında yaraladığı Muhammed el-Arayşi isimli gencin hastaneye ilk getirildiğinde durumunun kritik olduğunu ve birkaç kez ameliyat edildiğini belirten hastane kaynakları, gencin bugün vefat ettiğini aktardı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, 9 Ağustos'ta İsrail askerlerinin Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında 3 kişinin öldürüldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Etiketler: İsrail Batı Şeria
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