Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Azerbaycanlı aile, okul binaları, yurtlar ile kamu binalarında veya akrabalarının yanında yaşam mücadelesi veriyor. Evlerinden ayrı kalan çatışma mağduru Azerbaycanlılara Türkiye’nin yardım elini uzatan Türk Kızılay ekipleri de çadır, hijyen, battaniye, yatak, giyim gibi yardımların yanı sıra savaş halinin sona ermesiyle çatışmalardan etkilenenlerin öncelikli ihtiyaçlarının tespitine yönelik çalışmalar da yürütüyor.

Çocukların yüzü gülüyor

Savaş ortamından en çok etkilenenler ise çocuklar oldu. Ulaştırdığı yardım malzemeleriyle yetim çocuklara da sahip çıkan Türk Kızılay, Türkiye’nin yardımlarıyla onların da yüzlerini gülümsetti. Kızılay, acil ihtiyaçları giderilen yetim çocukların belirlenen diğer ihtiyaçlarını da karşılayacak.

Barınma ve giyim desteği

Fuzuli, Terter, Gence, Berde, Ağdam, Gedebey, Ağcabedi, Göranboy, Lenkeran, Mingeçevir, Saatlı ve Sumgayıt bölgelerinde savaştan zarar gören veya evleri yıkılan ailelere barınma ve giyimden oluşan insani yardım malzemesi dağıtımları gerçekleştirildi. Karabağ bölgesindeki şehirlere Azerbaycan Kızılayı ile birlikte malzeme sevkiyatlarını sürdüren Türk Kızılay ulaştırdığı malzemeleri de ihtiyacı olanlara dağıtıyor.

19 tır dolusu yardım ulaştırıldı

Gerçekleştirdiği üç sevkiyatla Azerbaycan’a 19 tır dolusu yardım ulaştıran Türk Kızılay, ev eşyası, gıda kolisi gibi ihtiyaçlar için de yeni sevkiyat hazırlığını yapıyor. Azerbaycan’daki ekibiyle ihtiyaç tespitlerini sürdüren Türk Kızılay, ihtiyaç kalmayana kadar yardım çalışmalarına devam edecek.