Ülkede son 24 saatte 20 bin 815 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 218 bin 524’e yükseldi.

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, toplam can kaybı 19 bin 932’ye çıktı.

Ülkede COVID-19’u atlatanların sayısı da 902 bin 100 olarak açıklandı.