Haber Giriş: 9 Aralık 2020 Çarşamba 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da koronavirüs ölümlerinde rekor artış
[Fotoğraf: AA]
Almanya’da son bir günde 590 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ülkede son 24 saatte 20 bin 815 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 218 bin 524’e yükseldi.
Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, toplam can kaybı 19 bin 932’ye çıktı.
Ülkede COVID-19’u atlatanların sayısı da 902 bin 100 olarak açıklandı.
Etiketler: Almanya Koronavirüs
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