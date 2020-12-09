Ukrayna Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 12 bin 585 kişide COVID-19 tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 845 bin 343'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 276 artarak, 14 bin 204'e yükseldi.

Ukrayna'da hafta sonu karantinası

Ukrayna'da artan vakalar sebebiyle 14 Kasım'dan itibaren 3 hafta süreyle önlemler sıkılaştırılmıştı.

Ülkede "hafta sonu karantinası" kapsamında, eczane, market, akaryakıt istasyonu, hijyen malzemesi satan mağazalar, veterinerler ve finans hizmeti sunan işletmeler hariç mağazaların çalışmaması kararı alınmıştı.

Hafta içi ise restoranlar ve kafeler paket servis hariç 07.00 ile 22.00 saatleri arasında çalışırken, 20'den fazla kişinin toplandığı kültürel ve dini faaliyetler düzenlenmemesi, gece kulübü ve eğlence yerlerinin kapatılması kararlaştırılmıştı.