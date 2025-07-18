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Dünya
CNN International 18.07.2025 06:48

Trump'a teşhis konulan kronik venöz yetmezlik nedir?

ABD Başkanı Donald Trump’ın bacaklarındaki şişliklerin ardından kronik venöz yetmezlik teşhisi kondu. Beyaz Saray, tanının perşembe günü yapılan kapsamlı bir değerlendirme sonrası konduğunu açıkladı.

Trump'a teşhis konulan kronik venöz yetmezlik nedir?

Kronik venöz yetmezlik, bacaklardaki toplardamarların kanı kalbe yeterince taşıyamaması sonucu ortaya çıkıyor. Bu durum, ayak bileklerinde ve bacaklarda şişlik, ağrı, varis ve ileri vakalarda açık yaralara neden olabiliyor.

Trump’a teşhis konmasına, bacaklarında belirgin şişlik oluşmasının yol açtığı belirtildi.

Uzmanlar, benzer belirtilere yol açabilecek kalp yetmezliği, böbrek hastalıkları ve damar tıkanıklığı gibi ciddi rahatsızlıkların dışlandığını bildirdi. Teşhisin, bacak damarlarında yapılan doppler ultrason sonrası netleştiği ifade edildi.

Hareketsizlik ve yaş risk oluşturuyor

Hastalığın en yaygın nedenleri arasında uzun süreli oturma veya ayakta durma, damar kapakçıklarının hasarı, aşırı kilo ve yaşlılık yer alıyor.

Trump’ın 78 yaşında olması, hastalık için önemli bir risk faktörü olarak değerlendiriliyor.

Beyaz Saray kaynakları, Trump’ın tedavisinin başladığını ve kompresyon çoraplarıyla desteklendiğini açıkladı.

Tedavi kapsamında ayrıca bacakların yukarıda tutulması, düzenli egzersiz ve kilo kontrolü de öneriliyor.

Uzmanlara göre hastalık, erken müdahale ile kontrol altına alınabiliyor. Gerekli durumlarda ilaç tedavisi veya damar içi müdahaleler de uygulanabiliyor.

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