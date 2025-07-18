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Dünya
BBC 18.07.2025 06:34

600 dolara bebek satışı: Endonezya’da bebek kaçakçılığı çetesi çökertildi

Endonezya polisi, bazı bebeklerin daha anne karnındayken “rezerve edildiği” uluslararası bir insan kaçakçılığı çetesini ortaya çıkardı. En az 25 bebeğin 2023’ten bu yana Singapur’daki alıcılara satıldığı tespit edildi. Bebeklerin her biri yaklaşık 600 dolara el değiştirdi.

600 dolara bebek satışı: Endonezya’da bebek kaçakçılığı çetesi çökertildi

Polis yetkilileri, ülkenin Pontianak ve Tangerang kentlerinde 13 kişinin gözaltına alındığını ve çoğu bir yaş civarında olan altı bebeğin kaçırılmadan önce kurtarıldığını açıkladı.

Batı Cava Emniyet Müdürlüğü’nden Surawan, bebeklerin önce Pontianak’ta barındırıldığını, ardından belgelerinin hazırlanarak Singapur’a gönderildiğini söyledi. Singapur polisi ve İçişleri Bakanlığı’na ulaşıldı ancak henüz yanıt alınamadı.

Facebook’tan başlayan, WhatsApp’tan sürdürülen pazarlık

Polise göre çete, çocuklarını istemeyen ya da yetiştiremeyecek durumdaki ebeveynleri hedef aldı. İlk temas Facebook gibi platformlardan sağlandıktan sonra daha gizli iletişim uygulamalarına geçildi.

Bazı bebeklerin daha doğmadan “rezerve edildiği”, doğum masraflarının karşılandığı ve ailelere ödeme yapılarak bebeklerin alındığı bildirildi.

Çete üyeleri arasında, bebekleri tespit eden aracılar, onları barındıran bakıcılar ve sahte kimlik, nüfus cüzdanı ya da pasaport düzenleyen kişiler de yer alıyor.

Bebekler, annelerinden alındıktan sonra 2–3 ay boyunca bakıcıların yanında tutuldu, ardından sahte belgeleri hazırlanarak Pontianak’a gönderildi.

Bebekler yurtdışına pasaportla çıkarılmış

Polise göre şimdiye dek çete en az 12 erkek ve 13 kız bebeği iç pazarda ve yurtdışında sattı.

Bebeklerin büyük bölümü Batı Cava'nın farklı bölgelerinden temin edildi. Her biri 11 ila 16 milyon Endonezya rupisi (yaklaşık 670–975 dolar) karşılığında satıldı.

Endonezya polisi şimdi Singapur’daki alıcıları bulmak için harekete geçti. Surawan, “Hangi bebek ne zaman, kimle, nereye gitti; bunları tespit ederek alıcıları ortaya çıkarmamız gerekiyor” dedi. Yetkililer, çoğu bebeğin uyruk değiştirdiğini değerlendiriyor ancak pasaportlara henüz ulaşılamadı.

Aileler de yargılanabilir

Polis, kaçırılan hiçbir bebeğin zorla alınmadığını, hepsinin ailelerle yapılan anlaşmalar sonucu çete üyelerine verildiğini belirtti. Ancak ödeme yapılmayan bazı ailelerin daha sonra bebeklerinin “kaçırıldığını” iddia ettiği görüldü.

Surawan, “Eğer ebeveynlerle failler arasında anlaşma olduğu kanıtlanırsa, aileler de insan kaçakçılığı ve çocuk koruma yasaları çerçevesinde yargılanabilir” dedi.

Sığınma evleri kılıf olabilir

Endonezya Çocuk Koruma Komisyonu’ndan (KPAI) Ai Rahmayanti, çetelerin çoğunlukla çaresiz kadınları hedef aldığını belirtti. Bu kadınların bir kısmı evlilik dışı gebelik, cinsel şiddet veya terk edilme gibi travmatik süreçler yaşamış olabiliyor.

Kürtajın sadece istisnai durumlarda yasal olduğu Endonezya’da, bu kadınlar sıklıkla yasa dışı doğum yollarına yönlendiriliyor.

Rahmayanti’ye göre çeteler, kendilerini doğum kliniği, yetimhane ya da sosyal yardım kurumu gibi göstererek kadınlara yardım vaat ediyor. Ancak gerçekte amaç bebekleri alıp satmak.

Rakamlar artıyor

KPAI verilerine göre yasa dışı evlat edinme ve bebek kaçakçılığı vakaları giderek artıyor. 2020 yılında 11 olan vaka sayısı, 2023’te 59’a çıktı.

En güncel vakalardan biri 2024’te Depok ve Bali’de tespit edildi. Bebeklerin fiyatları da bölgeye göre değişiyor; Cava Adası’nda 11–15 milyon rupiye, Bali’de ise 20–26 milyon rupiye kadar çıkabiliyor.

Fiyatlarda bebeğin fiziksel görünümü de etkili oluyor.

Interpol ve Singapur polisiyle iş birliği başlatan Endonezya makamları, çete üyelerinin yakalanması için kırmızı bülten çıkarma sürecini başlattıklarını da duyurdu.

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