Açık 25.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 18.07.2025 06:30

Uzay sınırından atlayan adam, yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek irtifadan atlayarak ses duvarını aşan ilk kişi olan Felix Baumgartner, İtalya'da motorlu yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Avusturyalı ekstrem sporcu, ülkenin doğusundaki Marche bölgesinde bulunan Porto Sant’Elpidio köyü üzerinde uçarken bir otelin havuzu yakınlarına düştü.

Uzay sınırından atlayan adam, yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti

Porto Sant’Elpidio Belediye Başkanı Massimiliano Ciarpella, ilk bulgulara göre Baumgartner’in havadayken ani bir sağlık sorunu yaşamış olabileceğini belirtti.

Baumgartner, 2012 yılında atmosferin stratosfer tabakasında, 39 kilometre yüksekten yaptığı atlayışla dünya rekoru kırmış ve ses bariyerini aşmıştı. Bu tarihi atlayışla tüm dünyanın dikkatini çekmişti.

Belediye Başkanı Ciarpella, Baumgartner için "cesaretin ve ekstrem uçuşlara olan tutkunun simgesi" ifadelerini kullandı ve kasaba adına başsağlığı dileklerini iletti.

Uzay sınırından atlayan adam, yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti

Son paylaşımlarında rüzgarı işaret etmişti

Sporcunun ölümünden kısa süre önce sosyal medyada motorlu paraşütünü tamir ettiği bir video ve “çok fazla rüzgar” ifadesiyle paylaştığı bir gönderi dikkat çekti.

Paylaşımda rüzgar yönünü gösteren bir rüzgar tulumu ve kapalı hava görülüyordu.

Kariyeri rekorlarla doluydu

Felix Baumgartner, 1999 yılında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Kurtarıcı İsa heykelinin 30 metrelik elinden gerçekleştirdiği atlayışla dünyanın en düşük irtifalı base jump rekorunu kırmıştı.

Aynı yıl, Malezya’daki Petronas Kuleleri’nden yaptığı atlayışla da en yüksek bina atlayışı rekorunu eline geçirdi.

2003 yılında ise karbon fiber kanatlar içeren özel yapım bir tulumla İngiliz Kanalı’nı (Manş Denizi) havadan geçmeyi başardı.

Ancak Baumgartner’in adını dünya çapında duyuran asıl rekor, 2012’de gerçekleştirdiği uzay atlayışı oldu.

Basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Dünyanın tepesindeyken öyle alçakgönüllü hissediyorsunuz ki... Rekorları ya da bilimsel verileri düşünmüyorsunuz, tek istediğiniz canlı geri dönmek oluyor.” sözleriyle o anları anlatmıştı.

ETİKETLER
Uzay İtalya Malezya
Sıradaki Haber
Dünyanın en eski buz kütlesi çözülerek iklim sırları açığa çıkarılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:12
OpenAI, karmaşık görevleri yerine getiren yeni ChatGPT 'ajan'ını tanıttı
07:02
Eğitilmiş köpekler Parkinson hastalığını yüzde 98 doğrulukla tespit etti
06:59
İnsanlı Mars görevine zemin hazırlayabilir: M-MATISSE görevi yolda
06:57
Güneş Sistemi'nin kıyısında garip bir ‘fosil dünya’ keşfedildi
06:50
Trump'a teşhis konulan kronik venöz yetmezlik nedir?
06:39
Türkiye'nin iki ürünü daha AB tescili yolunda
Emine Erdoğan Anadolu Selçuklu Sergisi'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan Anadolu Selçuklu Sergisi'ni ziyaret etti
FOTO FOKUS
KKTC'de zengin rezervli yeni içme suyu kaynağı bulundu
KKTC'de zengin rezervli yeni içme suyu kaynağı bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ