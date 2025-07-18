Uzay sınırından atlayan adam, yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti

Porto Sant’Elpidio Belediye Başkanı Massimiliano Ciarpella, ilk bulgulara göre Baumgartner’in havadayken ani bir sağlık sorunu yaşamış olabileceğini belirtti.

Baumgartner, 2012 yılında atmosferin stratosfer tabakasında, 39 kilometre yüksekten yaptığı atlayışla dünya rekoru kırmış ve ses bariyerini aşmıştı. Bu tarihi atlayışla tüm dünyanın dikkatini çekmişti.

Belediye Başkanı Ciarpella, Baumgartner için "cesaretin ve ekstrem uçuşlara olan tutkunun simgesi" ifadelerini kullandı ve kasaba adına başsağlığı dileklerini iletti.

Son paylaşımlarında rüzgarı işaret etmişti

Sporcunun ölümünden kısa süre önce sosyal medyada motorlu paraşütünü tamir ettiği bir video ve “çok fazla rüzgar” ifadesiyle paylaştığı bir gönderi dikkat çekti.

Paylaşımda rüzgar yönünü gösteren bir rüzgar tulumu ve kapalı hava görülüyordu.

Kariyeri rekorlarla doluydu

Felix Baumgartner, 1999 yılında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Kurtarıcı İsa heykelinin 30 metrelik elinden gerçekleştirdiği atlayışla dünyanın en düşük irtifalı base jump rekorunu kırmıştı.

Aynı yıl, Malezya’daki Petronas Kuleleri’nden yaptığı atlayışla da en yüksek bina atlayışı rekorunu eline geçirdi.

2003 yılında ise karbon fiber kanatlar içeren özel yapım bir tulumla İngiliz Kanalı’nı (Manş Denizi) havadan geçmeyi başardı.

Ancak Baumgartner’in adını dünya çapında duyuran asıl rekor, 2012’de gerçekleştirdiği uzay atlayışı oldu.

Basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Dünyanın tepesindeyken öyle alçakgönüllü hissediyorsunuz ki... Rekorları ya da bilimsel verileri düşünmüyorsunuz, tek istediğiniz canlı geri dönmek oluyor.” sözleriyle o anları anlatmıştı.