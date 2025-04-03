Trump, en yüksek gümrük tarifesini Lesotho Krallığı'na uyguladı

Trump'ın kararıyla Lesotho, ABD'ye yapılacak tüm ihracatlarında yüzde 50'lik gümrük tarifesine tabi tutuldu.

Böylece Lesotho, ABD'nin karşılıklı tarife uyguladığı 185 ülke arasında en yüksek tarife oranının uygulandığı ülke oldu.

Yaklaşık 2,5 milyon nüfusa sahip Lesotho, 2,1 milyar dolarlık gayrisafi yurt içi hasılasıyla (GSYİH), kıtanın ve dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alıyor.

Ekonomik veri platformu OEC verilerine göre, 2023 yılında Lesotho, ABD'ye 228 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu ülkeden ithalatı 8 milyon doların altında kaldı.

Dış ticaretinin yüzde 80'inden fazlasını tek komşusu Güney Afrika Cumhuriyeti ile gerçekleştiren Lesotho için ABD'ye yapılan ihracat, ülke GSYİH'sinin yüzde 10'dan fazlasına denk geliyor.

Lesotho, hali hazırda ABD'ye yüzde 99'luk gümrük tarifesi uyguluyor.

ABD'nin yüzde 50'lik yeni gümrük tarifesinin, Lesotho ekonomisi üzerinde yıkıcı etkileri olabileceği öngörülüyor.

Trump, geçen ay ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen dış yardımların ifşasına ilişkin açıklamasında, 8 milyon dolarlık yardım alan Lesotho'yu "hiç kimsenin adını bile duymadığı bir ülke" olarak nitelendirmişti.

Madagaskar'a yüzde 47

Afrika'nın en yoksul ülkelerinden Madagaskar ise yüzde 47'lik tarife oranıyla ABD'nin kıtada en yüksek tarife uyguladığı 2. ülke oldu.

Madagaskar'ı sırasıyla yüzde 40'lık ve yüzde 37'lik gümrük tarifesi uygulanan Morityus ve Botsvana takip etti.

Son aylarda tartışmalı toprak kamulaştırma yasası ve "beyazlara zulüm" iddialarıyla Trump yönetiminin yaptırım ve baskılarına maruz kalan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ise yüzde 30'luk gümrük tarifesi uygulandı.